Жителя Кандалакши отправят в колонию на три года за разбойное нападение в Новый год

В Кандалакше вынесли приговор 29-летнему местному жителю, который напал и избил своего знакомого в Новый год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кандалакше вынесли приговор 29-летнему местному жителю, который напал и избил своего знакомого в Новый год.

Так, 1 января 2022 года северянин, будучи в гостях у приятеля в квартире на улице Первомайской, распивал с ним алкоголь. Мужчина захотел продолжить "банкет", однако спиртное закончилось.

- Кандалакшанин потребовал у знакомого две тысячи рублей на покупку алкоголя. Получив отказ, мужчина избил приятеля, а также приставил нож к его горлу, продолжая требовать деньги. После этого он завладел купюрами и скрылся с места преступления, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Злоумышленнику назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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