В 2022 году Республика Беларусь поставила в Мурманскую область 940 тонн овощей

Также из Республики Беларусь в Заполярье привезли 521 тонну муки и 487 тонн топливных брикетов из торфа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

940 тонн белорусских овощей было привезено в Мурманскую область с января по сентябрь 2022 года. Такие данные привели в Управлении Россельхознадзора на территории Мурманской области.

- Вся подкарантинная продукция ввезена на территорию региона с сопровождением фитосанитарных сертификатов, - уточнили в Управлении.

Также из Республики Беларусь в Заполярье привезли 521 тонну муки и 487 тонн топливных брикетов из торфа.

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