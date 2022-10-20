В больницу Апатитов поставляли колбасу с незаявленной в составе ДНК курицы

Изготовителем продукта оказалась компания из Санкт-Петербурга, ее официально предупредили о том, что нарушение недопустимо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице Апатитов при проверке вареной колбасы, которую закупали для питания пациентов, нашли нарушения.

- По результатам исследований, проведенных в Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории, в колбасе был выявлен незаявленный в ее составе компонент – ДНК курицы, - сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Изготовителем продукта оказалась компания из Санкт-Петербурга, ее официально предупредили о том, что нарушение недопустимо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач по медицинской профилактике: «Грудное вскармливание спасает маму от онкологии, ожирения и проблем с сердцем». Жительницам Крайнего Севера грудное вскармливание не навредит, если они будут помнить о важном витамине (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru