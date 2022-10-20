В Мурманске почти завершили ремонт дороги на улице Полярной Дивизии

В Мурманске подходит к концу дорожная компания. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске подходит к концу дорожная кампания. Большинство объектов уже сданы, остальные - на финишной прямой. К последним относится и улица Полярной Дивизии.

- На участке полностью обновлена проезжая часть и тротуары, осталось только вывезти с площадки строительный мусор. В ходе ремонта удалось решить вопрос с парковочными местами. Их отсутствие особенно беспокоило посетителей поликлиники, которая расположилась в доме № 3. Теперь им есть, где оставить автомобили, не мешая пешеходам, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: в Мурманской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершился ремонт двух мостов.

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