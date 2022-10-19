Андрей Чибис прокомментировал введение режима базовой готовности в Мурманской области

19 октября на заседании Совета безопасности было принято решение о введении режима военного положения в четырех новых субъектах РФ: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Фото: Дмитрий Дубов / Правительство Мурманской области

19 октября на заседании Совета безопасности было принято решение о введении режима военного положения в четырех новых субъектах РФ: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Еще в восьми субъектах, приграничных Украине, введен режим среднего уровня реагирования. Мурманская область вошла в число регионов с режимом базовой готовности.

- Все необходимые решения и их реализация в рамках исполнения Указа президента незамедлительно приняты. На территории Мурманской области мы не вводим, на сегодняшний день, никаких ограничений обычной жизни. Органы правопорядка, официальные службы и все органы власти всех уровней в ежедневном режиме делают все необходимое для обеспечения всех систем жизнеобеспечения и для стабильной работы экономики, - прокомментировал ситуацию губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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