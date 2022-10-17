Руководство Мурманского морского рыбного порта прокомментировало решение о национализации предприятия

Суд принял решение о национализации, приняв в расчет позицию УФАС, что порт находится под контролем группы лиц с участием иностранного инвестора. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В начале октября стало известно, что решением суда Мурманский морской рыбный порт (ММРП) национализирован - 100% его акций должны быть взысканы в пользу государства из-за стратегического значения для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Однако в самом ММРП с таким раскладом дел оказались не согласны.

- В 2015 году акции находящегося в плачевном состоянии порта продали новому руководству «всего» за 14 миллионов долларов. Важно, что мы не принимали какого-либо участия в формировании цены продажи, это была цена, определенная самим государством, да и акции предприятия в то время вряд ли могли стоить больше. После 7 лет успешного развития порта, обеспечения жителей Мурманска рабочими местами, инвестирования в производство (без участия государства) на сотни миллионов рублей – государство забирает акции порта себе, - говорится в официальном обращении ММРП.

Суд принял решение о национализации, приняв в расчет позицию УФАС о том, что порт находится под контролем группы лиц с участием иностранного инвестора. В самой компании отмечают, что будут обжаловать такое решение суда.

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