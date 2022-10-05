100% акций Мурманского морского рыбного порта взыскали в пользу государства

Мурманский морской рыбный порт национализирован. Фото: Олег ФИЛОНОК

Решением суда Мурманский морской рыбный порт национализирован - 100% его акций взысканы в пользу государства из-за стратегического значения для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

- В настоящее время 99,99 % акций АО «ММРП» принадлежит АО «Зевс». В свою очередь 88,3 % акций АО «Зевс» находятся в залоге у компании «Нью Миллениум Групп Лимитед», которая в 2020 году приобрела права требования по договорам займа и залоговые обязательства у компании «Гермес Инвестментс энд Трейдинг Пте. Лтд.». Таким образом, как указывает ФАС России, во время рассмотрения искового заявления ФАС России АО «ММРП» будет продолжать находиться под контролем группы лиц с участием иностранного инвестора в лице компании «Гермес Инвестментс энд Трейдинг Пте. Лтд.», который установлен с нарушением требований Закона, - сообщили в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.

Порядка 7,75 миллиона акций будут зачислены на лицевой счет Росимущества.

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