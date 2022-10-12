Этажность будущих домов в Больничном городке Мурманска уменьшат

Проект реновации Больничного городка в Мурманске. Фото: mirproekt.ru

В августе на улице Академика Павлова в Мурманске началось строительство первого дома в рамках реновации Больничного городка. Напомним: всего планируется снести 109 зданий, а взамен построить 34 новых дома. В частности, в проекте фигурируют 10-этажные новостройки.

Но из-за изменения ситуации на рынке стройматериалов планы пришлось пересмотреть.

- Как рассказал первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков, на момент проектирования и утверждения проекта на рынке существовали другие расценки на производство работ и стройматериалы. Сейчас по отдельным позициям они выросли в два-три раза, - сообщает «Большое радио».

Этажность новостроек в Больничном городке планируется уменьшить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru