На месте строительства девятиэтажного дома в Мурманске начали вырубать деревья и кустарники

Работы идут по нацпроекту «Жилье и городская среда». Завершиться они должны в 2023 году. Фото: vk.com/murmansk_public_space

На улице Павлова началось строительство первого дома в рамках реновации Больничного городка и первого микрорайона. Северяне заметили работу подрядчика на участке рядом с домами №45 на улице Павлова и 13/39 на улице Чехова.

- На стройплощадку завозят ограждения, бытовки и другие необходимые материалы. Также выполняются работы по геодезической разбивке территории, в настоящее время приступили к вырубке зеленых насаждений, на основании полученного разрешения. Разумеется, после завершения строительства будет выполнено благоустройство территории, проведены компенсационные мероприятия за вырубку зеленых насаждений, - отметила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Работы идут по нацпроекту «Жилье и городская среда». Завершиться они должны в 2023 году.

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