В Мурманске коммунальные объединения провели во дворе благотворительную ярмарку

Все представленные на ярмарке товары изготовили живущие в соседних домах мурманчане. Фото: vk.com/gzhimurmansk

В минувшее воскресенье, 9 октября, в одном из дворов улицы Крупской в Мурманске прошла благотворительная ярмарка «Мир увлечений». Ее организаторами стали расположенные по соседству добровольные коммунальные объединения - ТСЖ «На Крупской» и ТСН «Гармония».

Жильцы могли ненадолго отвлечься от домашней рутины и посмотреть на выступление артистов, выставку детских рисунков, прикупить поделки и вкусности, вместе с детьми поучаствовать в конкурсах, а еще попить чай с пирогами.

- Пришла такая мысль сделать объединенный праздник, чтобы жители двух дворов узнали друг друга и стали тесно общаться между собой, помогать друг другу, знать хотя бы друг о друге, - рассказывает председатель ТСЖ «На Крупской» Ирина Медведева.

Все представленные на ярмарке товары изготовили живущие в соседних домах мурманчане – кто-то испек торты и пирожные, сладкие трубочки и зефир. другие принесли игрушки, бижутерию, сувениры. Даже мед был с пасеки, что держит одна из жительниц ТСЖ в другом регионе страны. Часть вырученных с ярмарки средств пойдет на лечение 14-летнего Владислава Денисова, которому требуется срочная пересадка костного мозга.

На благотворительной ярмарке побывала глава Госжилстройнадзора Мурманской области Алена Кузнецова. По ее мнению, проводить такие праздники очень важно, потому что происходит самоорганизация северян в плане жизни в своем городе, в своем дворе. Чем больше люди будут взаимодействовать, общаться, дружить между собой, что-то праздновать, тем комфортней будет жить в наших городах.

В дальнейшем ТСЖ «На Крупской» и ТСН «Гармония» планируют совместно отметить Новый год и 9 Мая.

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