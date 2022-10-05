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Политика5 октября 2022 13:28

В Мурманской области конфискованные вещи будут отправлять участникам СВО

Сейчас определяется перечень имущества для гуманитарной помощи
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
До этого ведомства продавали или уничтожали конфискат.

До этого ведомства продавали или уничтожали конфискат.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области конфискованные Роспотребнадзором, таможней и судебными приставами вещи будут передавать военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине.

- Сейчас формируется перечень имущества, которое можно использовать для гуманитарной помощи, - рассказал «АиФ-Мурманск» начальник отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической, медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения ГУ МЧС России по Мурманской области Константин Масловец. - Номенклатура огромная: одежда, обувь, ручки, блокноты, продукты, а также различная техника и аппаратура.

До этого ведомства продавали или уничтожали конфискат.

Напомним: в Мурманской области всех мобилизованных обеспечат экипировкой.

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