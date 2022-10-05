В Мурманской области конфискованные вещи будут отправлять участникам СВО

До этого ведомства продавали или уничтожали конфискат. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области конфискованные Роспотребнадзором, таможней и судебными приставами вещи будут передавать военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине.

- Сейчас формируется перечень имущества, которое можно использовать для гуманитарной помощи, - рассказал «АиФ-Мурманск» начальник отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической, медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения ГУ МЧС России по Мурманской области Константин Масловец. - Номенклатура огромная: одежда, обувь, ручки, блокноты, продукты, а также различная техника и аппаратура.

До этого ведомства продавали или уничтожали конфискат.

Напомним: в Мурманской области всех мобилизованных обеспечат экипировкой.

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