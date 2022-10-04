Андрей Чибис: Мы поддержим мобилизованных северян и обеспечим им необходимую экипировку

Заместителю губернатора-министру региональной безопасности Эрику Хисматуллину поручено отработать данный вопрос. Фото: Александр КОЦ

4 октября в правительстве Мурманской области состоялось заседание комиссии по частичной мобилизации под председательством губернатора Андрея Чибиса.

- Мы поддержим мобилизованных северян и обеспечим им необходимую экипировку. Нам удалось избежать грубых ошибок, и мы продолжим внимательно за этим следить, - прокомментировал заседание Андрей Чибис.

Заместителю губернатора-министру региональной безопасности Эрику Хисматуллину поручено отработать данный вопрос с учетом сроков подготовки уже призванных северян.

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