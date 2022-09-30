На трассе в Мурманске водитель перепутал дорогу и выехал на встречную полосу

На видео попал "заблудившийся" водитель. Фото: скрин видео

На выезде из Мурманска попал на видео "заблудившийся" водитель. Автомобилист, двигаясь по трассе, перепутал дорогу и выехал на встречную полосу, где движение одностороннее.

Ролик с инцидентом выложили в паблике "Мурманск ДТП ЧП". В комментариях северяне недоумевают от поступка водителя.

- Ну, почему же не развернуться? И ведь едет же дальше... - пишут пользователи.

Напомним: стали известны подробности ДТП с перевернувшейся машиной в Мурманской области

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