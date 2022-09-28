Уснул за рулем и увидел зайца. Стали известны подробности ДТП с перевернувшейся машиной в Мурманской области

57-летний водитель Volkswagen Passat уснул за рулем. Фото: vk.com/murman01

27 сентября в Мурманской области произошло ДТП с участием одной машины. Автомобиль опрокинулся на крышу, пострадавшего водителя увезли в Кандалакшскую ЦРБ.

В УГИБДД региона рассказали подробности случившегося.

- 57-летний водитель Volkswagen Passat, двигаясь из Мурманска в сторону Кандалакши, на 1167 километре трассы Р-21 "Кола" уснул за рулем. Мужчина сообщил, что через некоторое время он открыл глаза и увидел, что на проезжей части стоит заяц. Он вывернул рулевое колесо влево, чтобы избежать наезда на животное, и выехал на встречную полосу движения, не справился с управлением и съехал в кювет, где наехал на камень, из-за чего машина перевернулась, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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