В Мурманской области произошло ДТП с пострадавшим

На месте происшествия работали спасатели. Фото: vk.com/murman01
Утром 27 сентября в Мурманской области произошло серьезное ДТП. Авария случилась в 6.30 на 1164 километре федеральной трассы Р-21 «Кола», сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Судя по фото, машина съехала в кювет и опрокинулась. Пострадал водитель авто, его доставили в Кандалакшскую ЦРБ. Причины происшествия выясняются.
На месте происшествия работали спасатели, которые занимались смывом ГСМ с дорожного полотна, отключением АКБ.
"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в УГИБДД региона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru