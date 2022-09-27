В Мурманской области произошло ДТП с пострадавшим

На месте происшествия работали спасатели. Фото: vk.com/murman01

Утром 27 сентября в Мурманской области произошло серьезное ДТП. Авария случилась в 6.30 на 1164 километре федеральной трассы Р-21 «Кола», сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Судя по фото, машина съехала в кювет и опрокинулась. Пострадал водитель авто, его доставили в Кандалакшскую ЦРБ. Причины происшествия выясняются.

На месте происшествия работали спасатели, которые занимались смывом ГСМ с дорожного полотна, отключением АКБ.

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в УГИБДД региона.

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