Лидера экстремистской организации в Мурманске объявили в международный розыск

Одного руководителя секты оштрафовали, другого объявили в розыск. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд Мурманска вынес приговор северянину, который стал одним из создателей и руководителей ячейки запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Его за проведение проповедей и собраний, вовлечение в секту новых участников и распространение религиозной литературы приговорили к штрафу в 580 тысяч рублей.

У ячейки был и второй создатель и руководитель.

- В его отношении заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Ему грозит штраф до 800 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 10 лет.

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