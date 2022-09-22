Место схода с рельсов поезда Мурманск - Санкт-Петербург сняли с воздуха

С рельсов сошли пять вагонов. Фото: МЧС по Мурманской области

В 12.40 21 сентября под Оленегорском сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда № 21 Мурманск - Санкт-Петербург. Вагоны не опрокинулись, жертв удалось избежать.

Утром 22 сентября движение поездов, закрытое из-за восстановительных работ, возобновили. Всем пассажирам вернут деньги за билеты.

ЧП обошлось без жертв. Фото: МЧС по Мурманской области

На месте работали более 50 спасателей. МЧС по Мурманской области опубликовало кадры с места происшествия - поезд сняли с воздуха.

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