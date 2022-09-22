Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 сентября 2022 14:30

Место схода с рельсов поезда Мурманск - Санкт-Петербург сняли с воздуха

Во время движения с путей сошли пять вагонов
Ника СВЕТЛОВА
С рельсов сошли пять вагонов. Фото: МЧС по Мурманской области

С рельсов сошли пять вагонов. Фото: МЧС по Мурманской области

В 12.40 21 сентября под Оленегорском сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда № 21 Мурманск - Санкт-Петербург. Вагоны не опрокинулись, жертв удалось избежать.

Утром 22 сентября движение поездов, закрытое из-за восстановительных работ, возобновили. Всем пассажирам вернут деньги за билеты.

ЧП обошлось без жертв. Фото: МЧС по Мурманской области

ЧП обошлось без жертв. Фото: МЧС по Мурманской области

На месте работали более 50 спасателей. МЧС по Мурманской области опубликовало кадры с места происшествия - поезд сняли с воздуха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru