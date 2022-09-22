Место схода с рельсов поезда Мурманск - Санкт-Петербург сняли с воздуха

С рельсов сошли пять вагонов. Фото: МЧС по Мурманской области
В 12.40 21 сентября под Оленегорском сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда № 21 Мурманск - Санкт-Петербург. Вагоны не опрокинулись, жертв удалось избежать.
Утром 22 сентября движение поездов, закрытое из-за восстановительных работ, возобновили. Всем пассажирам вернут деньги за билеты.
ЧП обошлось без жертв. Фото: МЧС по Мурманской области
На месте работали более 50 спасателей. МЧС по Мурманской области опубликовало кадры с места происшествия - поезд сняли с воздуха.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru