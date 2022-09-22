Стало известно, кого в Мурманской области призовут в первую очередь во время частичной мобилизации

Работа призывной комиссии в области организована. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мурманской области провели расширенное заседание призывной комиссии по частичной мобилизации. Стало известно, кого призовут в рамках частичной мобилизации в первую очередь.

- Командующий Северным флотом Александр Моисеев подчеркнул, что в первую очередь будут мобилизованы молодые люди, отслужившие в армии не более пяти лет назад и имеющие навыки военной службы, - сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Региональный военком доложил, что работа призывной комиссии в области организована. Региональному минздраву поставили задачу оказать содействие в проведении медкомиссии.

Все ведомства и крупные промышленные предприятия региона будут плотно взаимодействовать с военным комиссариатом для выполнения задач, поставленных Президентом России.

Напомним: в Мурманской области в ходе частичной мобилизации призовут тысячу человек.

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