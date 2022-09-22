Стало известно, сколько жителей Мурманской области коснется частичная мобилизация

В Мурманской области частичная мобилизация затронет тысячу человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Всего в стране планируют призвать порядка 300 тысяч человек.

В Мурманской области призывную комиссию возглавил губернатор Андрей Чибис.

- От Мурманской области планируется мобилизовать порядка одной тысячи человек. Эта работа сегодня начата, и штаб будет работать в постоянном режиме. Все дополнительно возникающие вопросы, понимаю, что их будет немало, будут решаться в оперативном режиме, - сообщил Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: стало известно, кто не подлежит частичной мобилизации.

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