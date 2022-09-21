Кого призовут на военную службу в Мурманске во время частичной мобилизации в России в 2022 году

В России объявлена частичная мобилизация. Фото: Михаил ФРОЛОВ

21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Кто призовут в рамках частичной мобилизации в Мурманске?

- Уважаемые друзья, сегодня наши вооруженные силы, как уже говорил, действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров, противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада. В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся. А именно: для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации, - сообщил президент.

Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что мобилизуют порядка 300 тысяч человек.

- Ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать и мобилизовывать не будет. Естественно, как и тех, кто служит по призыву. Они не подлежат никакой мобилизации в зону проведения специальной военной операции, - сообщил Сергей Шойгу.

Также известно, что не подлежат обязательной мобилизации те, у кого есть четыре ребенка, либо три ребенка и беременная жена на сроке не менее 22 недель, те, кто занимается уходом за родными и близкими - инвалидами I группы, и те, кто осуждены за тяжкие преступления, например, убийства и так далее.

Решение президента также прокомментировал губернатор Мурманской области.

- Бойцы Северного флота, добровольцы успешно и эффективно выполняют задачи в рамках СВО. Я был у них и с уверенностью могу сказать, что сегодняшние воины достойны поколения победителей, которое освободило нашу страну и весь мир от нацизма в середине прошлого века. Сегодня президентом нашей страны объявлена частичная мобилизация. Это - необходимое и важное решение, чтобы обеспечивать защиту, суверенитет и безопасность нашего государства, - отметил Андрей Чибис.

Губернатор возглавил призывную комиссию по частичной мобилизации, которая уже приступила к работе.

На данный момент количество жителей Мурманской области, которые будут мобилизованы, не озвучено. Все подробности ожидаются в ближайшее время.

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