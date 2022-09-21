Движение на автоподъезде к Зареченску будет ограничено 22 сентября

Будет перекрыто движение всех видов транспорта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

22 сентября будет перекрыто движение в районе автоподъезда к Зареченску.

Как сообщает Мурманскавтодор, с 11.00 до 16.00 из-за проведения ремонтных работ на мосту через реку Толванд (километр 23+632 - километр 23+632) будет перекрыто движение всех видов транспорта.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним: глава администрации Мурманска рассказал о статусе ремонта дорог в рамках нацпроекта.

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