Глава администрации Мурманска рассказал о статусе ремонта дорог в рамках нацпроекта

Почти 24 объекта сдадут в ближайшее время. Фото: администрация Мурманска

24 объекта, которые ремонтируют в Мурманске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», находятся в высокой степени готовности. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Он отметил, что ремонт «большими картами» выполнен на шести участках, в том числе на проезде к телецентру, проездах на улице Шабалина до дома № 40А на улице Героев Рыбачьего, от улицы Бочкова до дома № 16 на улице Достоевского; № 3/20 на улице Алексея Генералова до дома № 15 на улице Халтурина; части улицы Ленинградской и проезде вдоль домов №№ 1, 3 на улице Халтурина и дома № 6/4 на улице Колхозной до пересечения с улицей Фрунзе.

Напомним: министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова проверила, как продвигается ремонт дорог в Североморске и Мурманске в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

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