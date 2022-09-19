Стали известны подробности ДТП со сбитым пешеходом в Мурманске

Авария произошла на улице Лобова, в районе дома 39/13. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В УГИБДД по Мурманской области рассказали подробности ДТП, в котором сбили пешехода. Очевидцы сообщали, что удар был очень сильный, мужчина лежал в луже крови.

В ведомстве уточнили, что авария произошла не на улице Инженерной, а на улице Лобова, в районе дома 39/13.

- Пешеход скончался в машине скорой помощи. ДТП было 17 сентября. Водитель легкового автомобиля наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

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