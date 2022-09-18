"Человек, возможно, не выжил". В Мурманске на улице Инженерной сбили пешехода

На месте происшествия работала "скорая" и сотрудники ГИБДД. Фото: Николай Копырин

Минувшей ночью в Мурманске на улице Инженерной произошло серьезное ДТП с участием пешехода. Как сообщают очевидцы, северянин получил тяжкие травмы и не факт, что остался живым.

- Человек, возможно, не выжил. Такой сильнейший удар, было слышно прямо под окном. Мужчина лежал в луже крови. "Скорая" приехала, положила на носилки и в машину, но долго не уезжала. Сотрудники ГИБДД приехали, криминалисты, а "скорая" все стояла, видимо уже было поздно торопиться. Хочется, чтобы я ошибалась, и мужчина выжил, - пишет в группе "Мурманск ДТП ЧП" (18+) Катерина Попова.

"КП"-Мурманск" ожидает комментарий от УГИБДД по Мурманской области.

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