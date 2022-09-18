"Человек, возможно, не выжил". В Мурманске на улице Инженерной сбили пешехода

На месте происшествия работала "скорая" и сотрудники ГИБДД. Фото: Николай Копырин
Минувшей ночью в Мурманске на улице Инженерной произошло серьезное ДТП с участием пешехода. Как сообщают очевидцы, северянин получил тяжкие травмы и не факт, что остался живым.
- Человек, возможно, не выжил. Такой сильнейший удар, было слышно прямо под окном. Мужчина лежал в луже крови. "Скорая" приехала, положила на носилки и в машину, но долго не уезжала. Сотрудники ГИБДД приехали, криминалисты, а "скорая" все стояла, видимо уже было поздно торопиться. Хочется, чтобы я ошибалась, и мужчина выжил, - пишет в группе "Мурманск ДТП ЧП" (18+) Катерина Попова.
"КП"-Мурманск" ожидает комментарий от УГИБДД по Мурманской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru