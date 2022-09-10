У морского вокзала в Мурманске образовалась очередь из сотен человек

У морского вокзала выстроилась длинная очередь. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

8 сентября в Мурманск прибыл большой десантный корабль корабль «Иван Грен», с 9 по 11 число он открыт для посещения.

На выходных северяне и гости города могут посетить его с 10.00 до 17.00. В первый же день - 9 числа - у морского вокзала выстроилась длинная очередь из сотен человек, желающих подняться на борт. Северяне отмечали, что надо отстоять больше часа, чтобы попасть на корабль.

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