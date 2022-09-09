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Общество9 сентября 2022 14:22

У морского вокзала в Мурманске ошвартовался «Иван Грен»

Большой десантный корабль будет открыт для посещения до 11 сентября
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
"Иван Грен" открыт для посещения до 11 сентября.

"Иван Грен" открыт для посещения до 11 сентября.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

8 сентября в порт Мурманск зашел большой десантный корабль «Иван Грен», на данный момент он ошвартовался у морского вокзала.

Северяне и гости города смогут подняться на борт. 9 числа «Иван Грен» был открыт для посещения с 15.00 до 17.00, однако попасть на него легко не получилось.

— Мы пришли в 14.30, заняли очередь, уже к 15.00 в ней было около 300 человек, но к назначенному времени никого не запустили. Мы прождали час и ушли. Нам объяснили, что перед общим посещением на три поднялись организованные группы, которые не уложились по времени, - сообщила «КП»-Мурманск» мурманчанка Елена.

Частью патриотической акции стал концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота.

Частью патриотической акции стал концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

10 и 11 сентября «Иван Грен» будет открыт для посещения с 10.00 до 17.00. На площади перед морским вокзалом будет играть военный оркестр, работать полевая кухня и выставка военной техники.

Также 10 числа в 17.00 состоится концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота в ДК Судоремонтник в Росляково.

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