У морского вокзала в Мурманске ошвартовался «Иван Грен»

"Иван Грен" открыт для посещения до 11 сентября. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

8 сентября в порт Мурманск зашел большой десантный корабль «Иван Грен», на данный момент он ошвартовался у морского вокзала.

Северяне и гости города смогут подняться на борт. 9 числа «Иван Грен» был открыт для посещения с 15.00 до 17.00, однако попасть на него легко не получилось.

— Мы пришли в 14.30, заняли очередь, уже к 15.00 в ней было около 300 человек, но к назначенному времени никого не запустили. Мы прождали час и ушли. Нам объяснили, что перед общим посещением на три поднялись организованные группы, которые не уложились по времени, - сообщила «КП»-Мурманск» мурманчанка Елена.

Частью патриотической акции стал концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

10 и 11 сентября «Иван Грен» будет открыт для посещения с 10.00 до 17.00. На площади перед морским вокзалом будет играть военный оркестр, работать полевая кухня и выставка военной техники.

Также 10 числа в 17.00 состоится концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота в ДК Судоремонтник в Росляково.

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