В Мурманске пройдет митинг в поддержку океанариума

Одно из мероприятий удалось согласовать. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сотрудники Мурманского океанариума долго добивались разрешения на проведение митинга и пикета в защиту ластоногих артистов от перевозки. И одно из мероприятий удалось согласовать.

— Октябрьский районный суд удовлетворил наш иск. Готовимся: завтра, 10 сентября, митинг в 17.30 на Центральном стадионе профсоюзов! Ждем всех, - сообщили в океанариуме.

Напомним: с 1 октября океанариум закрыт из-за отсутствия лицензии. На время строительства нового здания животных решили перевезти в Московский зоопарк, что многие считают опасной затеей - ластоногий уже в возрасте и могут не пережить переезд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru