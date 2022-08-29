В Мурманске хотят провести митинг и пикет в защиту океанариума

Митинг защитники океанариума планируют провести в тот же день, но на Центральном стадионе профсоюзов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске могут состояться митинг и пикет в защиту океанариума, его сотрудников и артистов. Напомним: с 1 января океанариум закрыт, так как не смог получить лицензию.

На время работ по строительству нового здания животных планируют перевезти в Московский зоопарк, что вызывает опасение у северян: ластоногие артисты уже не молоды, привыкли к определенным условиям жизни, и переезд и новая среда обитания могут стать для них губительными.

Пикет активисты хотели провести 3 сентября на набережной у Семеновского озера. Но в мэрии во время согласования места отметили, что в этот день будут идти работы по замене плитки, поэтому акцию предложили перенести к домам №8 и 10 на улице Нахимова.

Митинг защитники океанариума планируют провести в тот же день, но на Центральном стадионе профсоюзов. Место еще согласовывается.

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