Перевозка ластоногих из мурманского океанариума может закончиться для них летальным исходом

Также прокуратура вынесла директору океанариума предостережение. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Перевозка животных из мурманского океанариума в Москву может закончиться для них летальным исходом. Это следует из ответа природоохранной прокуратуры общественникам.

- В прокуратуре отметили: «Процесс транспортировки за пределы субъекта предпрасолагает к созданию стрессовой ситуации для ластоногих, способной привести к летальному исходу животных», - сообщают участники общественного движения.

Также прокуратура вынесла директору океанариума предостережение о недопустимости нарушения закона об ответственном обращении с животными.

Напомним: специалисты института им. Северцова также считают, что транспортировка тюленей из океанариума подвергает их риску.

Пока переезд животных в Московский зоопарк запланирован на сентябрь. Тем временем здание мурманского океанариума будут обновлять.

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