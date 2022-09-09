На автовокзале в Мурманске появилась остановка

Одну из демонтированных остановок перенесли на автовокзал. Фото: vk.com/murmanskgroup

В сентябре в Мурманске появятся первые четыре теплые остановки с инфракрасными обогревателями. Их установят на улице Капитана Егорова и на Пяти Углах.

Старые остановки здесь уже демонтировали, но так как они были в хорошем состоянии, то им нашли новое применение. Так, одну из конструкций установили на автовокзале Мурманска, где ранее снесли торговые павильоны, и поэтому пассажирам приходилось ждать транспорт под открытым небом.

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