Визовый центр Финляндии в Мурманске не принимает заявления на визы от турфирм

Документы в Визовом центре Финляндии принимают теперь только по понедельникам.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
С начала сентября изменился порядок подачи заявлений на визу в Финляндию. Как рассказали "КП"-Мурманск" в одной из заполярных турфирм, Визовый центр Финляндии в Мурманске не разрешает туркомпаниям подавать заявления на визы для их клиентов.
- Сейчас можно только в индивидуальном порядке подать заявление на визу. На область дается ограниченное число мест, - отметили в туркомпании. - Что будет дальше - не понятно.
Документы в визовом центре принимают теперь только по понедельникам и по предварительной записи. Вводятся квоты: 20% записей для туристов и 80% – для путешествующих по другим основаниям.
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