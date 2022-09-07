Визовый центр Финляндии в Мурманске не принимает заявления на визы от турфирм

Документы в Визовом центре Финляндии принимают теперь только по понедельникам. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

С начала сентября изменился порядок подачи заявлений на визу в Финляндию. Как рассказали "КП"-Мурманск" в одной из заполярных турфирм, Визовый центр Финляндии в Мурманске не разрешает туркомпаниям подавать заявления на визы для их клиентов.

- Сейчас можно только в индивидуальном порядке подать заявление на визу. На область дается ограниченное число мест, - отметили в туркомпании. - Что будет дальше - не понятно.

Документы в визовом центре принимают теперь только по понедельникам и по предварительной записи. Вводятся квоты: 20% записей для туристов и 80% – для путешествующих по другим основаниям.

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