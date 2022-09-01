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Туризм1 сентября 2022 12:38

Визовый центр Финляндии в Мурманске изменил порядок подачи заявлений на визу

С 1 сентября заявления на туристическую визу можно будет подавать только по понедельникам
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Визовые центры будут принимать в среднем всего 500 заявлений в день. Фото: Объединенный сервисно-визовый центр

Визовые центры будут принимать в среднем всего 500 заявлений в день. Фото: Объединенный сервисно-визовый центр

С 1 сентября Финляндия ограничивает для россиян количество записей на подачу заявлений на визу. Визовые центры будут принимать в среднем всего 500 заявлений в день.

- На записи для подачи визы вводятся квоты: 20% записей для туристов и 80% – для путешествующих по другим основаниям. Другими основаниями являются, например, поездки продолжительностью до 90 дней к членам семьи, по работе или на учебу, - сообщает Комитет по туризму Мурманской области.

Заявления на туристическую визу принимают только по понедельникам по предварительной записи и только в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.

Визовые заявления по другим основаниям можно будет подавать по вторникам, средам и четвергам по предварительной записи.

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