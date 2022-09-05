118 жителей Мурманской области заразились коронавирусом за сутки

По данным оперативного штаба, за последние сутки COVID-19 заразились 118 человек.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Мурманской области растет количество заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба, за последние сутки COVID-19 заразились 118 человек. Общее количество подхвативших опасную инфекцию с начала пандемии составляет 137 718 человек.
За сутки от ковида никто не умер. Всего он унес жизни 3 342 человек.
Напомним: 825 жителей Мурманской области заразились коронавирусом за неделю.
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