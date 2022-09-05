118 жителей Мурманской области заразились коронавирусом за сутки

По данным оперативного штаба, за последние сутки COVID-19 заразились 118 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области растет количество заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба, за последние сутки COVID-19 заразились 118 человек. Общее количество подхвативших опасную инфекцию с начала пандемии составляет 137 718 человек.

За сутки от ковида никто не умер. Всего он унес жизни 3 342 человек.

Напомним: 825 жителей Мурманской области заразились коронавирусом за неделю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru