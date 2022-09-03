825 жителей Мурманской области заразились коронавирусом за неделю

В Мурманской области увеличивает число заболевших коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области продолжает увеличиваться количестве заболевших коронавирусом. По данным регионального оперштаба, за минувшую неделю 825 северян узнали о положительном тесте на COVID-19.

Больше всего заболевших приходится на Мурманск - 480 новых случаев. Следом идут Мончегорск (84), Кольский район (74), Печенгский округ (51).

Всего с начала пандемии в Мурманской области коронавирусом заразились 137 480 человек.

Напомним: как сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона, темп прироста заболеваемости коронавирусом регионе составляет каждую неделю 70%.

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