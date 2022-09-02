Замгубернатора Мурманской области отправила сына в первый класс

Ольга Кузнецова отметила, что минувшее 1 сентября стало для ее семьи особенно волнительным и важным. Фото: Личный архив
В этом году провожает ребенка в первый класс не только губернатор региона Андрей Чибис, но и его заместитель Ольга Кузнецова. Ее сын отправился грызть гранит науки.
Она отметила, что минувшее 1 сентября стало для ее семьи особенно волнительным и важным.
- Поздравляем всех школьников, их родителей и учителей с Днем знаний!
Успехов, отличного настроения и ярких впечатлений! – пожелала замгубернатора на своей странице «Вконтакте».
Напомним: Первоклассники получили наборы "На Севере - учиться!" от правительства Мурманской области.
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