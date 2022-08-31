Оказались в центре северного сияния. Игру огней сняли из салона летевшего в Мурманск самолета

С середины августа в Мурманской области начался сезон северного сияния. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С середины августа в Мурманской области начался сезон северного сияния. И пока одни наблюдают его с земли, другие счастливчики видели его прямо в небе.

Фото: Максим Митченко / vk.com/maximalno

Пассажиры и экипаж летевшего в Мурманск минувшей ночью самолета наблюдали красивую игру огней зеленых и фиолетовых. Пилот и находившиеся в салоне сфотографировали аврору бореалис. Кадрами северяне поделились в паблике "Погода в Мурманске" (12+).

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