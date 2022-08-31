Турклуб из Москвы рекламирует незаконную деятельность на полуострове Рыбачий

За поездку по водоохранной зоне нарушителям грозит административный штраф до 4 тысяч рублей. Фото: скрин видео vk.com/event210462548

Турклуб из Москвы опубликовал рекламный видеоролик с красотами полуострова Рыбачьего. Туристам предлагают отправиться в незабываемое автопутешествие, посмотрев на тундру, скалы и широкие пляжи. Но не все так гладко.

Так, в видео показывается момент, как джип рассекает по побережью Баренцева моря, а такая деятельность является незаконной. За поездку по водоохранной зоне нарушителям грозит административный штраф до 4 тысяч рублей.

Напомним: в прошлом году гид устроил дрифт в водоохранной зоне на полуострове Рыбачий.

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