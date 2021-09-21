Гид устроил дрифт в водоохранной зоне на полуострове Рыбачий

В итоге его привлекли к административной ответственности, так как нельзя разъезжать на автомобиле по водоохранной зоне.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Минувшим летом северян возмутил поступок одного из водителей, который ехал на «УАЗ-патриоте» прямо по пляжу в Ура-Губе и распугал отдыхающих.
В итоге его привлекли к административной ответственности, так как нельзя разъезжать на автомобиле по водоохранной зоне.
Наступила осень, и еще один водитель тоже решил отличиться. Так, на полуострове Рыбачий гид, который организовывает туры по Кольскому краю, устроил дрифт на одном из пляжей. К слову, машина у него была такая же. Фотографию выложили в Instagram-аккаунте.
Какой конкретно это был пляж – не указывается.
Скорее всего, ему теперь грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Полуострова Рыбачий и Средний - особо охраняемые природные территории, но туристы на внедорожниках и квадроциклах портят здесь лесной ковер под ногами.
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