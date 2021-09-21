Гид устроил дрифт в водоохранной зоне на полуострове Рыбачий

В итоге его привлекли к административной ответственности, так как нельзя разъезжать на автомобиле по водоохранной зоне. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Минувшим летом северян возмутил поступок одного из водителей, который ехал на «УАЗ-патриоте» прямо по пляжу в Ура-Губе и распугал отдыхающих.

В итоге его привлекли к административной ответственности, так как нельзя разъезжать на автомобиле по водоохранной зоне.

Наступила осень, и еще один водитель тоже решил отличиться. Так, на полуострове Рыбачий гид, который организовывает туры по Кольскому краю, устроил дрифт на одном из пляжей. К слову, машина у него была такая же. Фотографию выложили в Instagram-аккаунте.

Какой конкретно это был пляж – не указывается.

Скорее всего, ему теперь грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Полуострова Рыбачий и Средний - особо охраняемые природные территории, но туристы на внедорожниках и квадроциклах портят здесь лесной ковер под ногами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске случился пожар на атомном ледоколе "Ленин". Объект культурного наследия загорелся с одной из кают (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru