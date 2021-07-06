В Ура-Губа водитель на «УАЗ-Патриоте» выехал на людный пляж

Тем временем минприроды Мурманской области заинтересовалось случившимся. Фото: Скриншот видео

Пока в Заполярье стоит жаркая погода, северяне времени даром не теряют и идут купаться. Хотя купаться во всех водоемах Мурманской области запрещено. Так, на пляже в Ура-Губе уже который день много народу, как и машин, припаркованных неподалеку.

Один из водителей понял,что не может выехать с места отдыха никак иначе, как по пляжу. По крайней мере, он так думал. Мужчина поехал на «УАЗе-Патриоте» прямо по воде, ни капли не стесняясь многочисленных отдыхающих. Видео происшествия, которое возмутило окружающих, выложили в соцсетях.

- Помимо того, что подверг опасности других людей, сколько смазочных материалов попало в реку, и, скорее всего, сделал колею своими колесами на дне, на которой в ближайший месяц люди будут спотыкаться, - отметил Айдар Каипов в паблике «Мурманск онлайн».

Тем временем минприроды Мурманской области заинтересовалось случившимся. Вероятно, мужчине теперь грозит штраф.

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