Пенсионерке из Терского района незаконно отказали в компенсации расходов за проезд к месту отдыха

Летом этого года женщина отправилась в Архангельскую область на личном авто. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неработающая пенсионерка из Терского района с помощью прокуратуры добилась компенсации расходов за проезд к месту отдыха и обратно.

Летом этого года женщина отправилась в Архангельскую область на личном авто, после чего обратилась в отделение ПФР за оплатой расходов на поездку. Однако там ей отказали по причине того, что северянка ездила отдыхать на машине, а не на общественном транспорте.

- Так как факт понесенных пенсионеркой расходов и факт поездки подтверждаются чеками по оплате бензина, справкой о пребывании, выданной местной администрацией, прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании с ПФР в пользу пенсионерки стоимости проезда к месту отдыха и обратно, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Напомним: губернатор Андрей Чибис поблагодарил федеральное правительство за льготу для путешествующих на авто пенсионеров. Теперь пожилые северяне могут компенсировать расходы на бензин.

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