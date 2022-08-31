Пенсионерке из Терского района незаконно отказали в компенсации расходов за проезд к месту отдыха

Летом этого года женщина отправилась в Архангельскую область на личном авто.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Неработающая пенсионерка из Терского района с помощью прокуратуры добилась компенсации расходов за проезд к месту отдыха и обратно.
Летом этого года женщина отправилась в Архангельскую область на личном авто, после чего обратилась в отделение ПФР за оплатой расходов на поездку. Однако там ей отказали по причине того, что северянка ездила отдыхать на машине, а не на общественном транспорте.
- Так как факт понесенных пенсионеркой расходов и факт поездки подтверждаются чеками по оплате бензина, справкой о пребывании, выданной местной администрацией, прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании с ПФР в пользу пенсионерки стоимости проезда к месту отдыха и обратно, - сообщает прокуратура Мурманской области.
Напомним: губернатор Андрей Чибис поблагодарил федеральное правительство за льготу для путешествующих на авто пенсионеров. Теперь пожилые северяне могут компенсировать расходы на бензин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru