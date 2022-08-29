Андрей Чибис поблагодарил федеральное правительство за льготу для путешествующих на авто пенсионеров

Для возмещения расходов неработающим пенсионерам нужно обратиться с заявлением в отделение Пенсионного фонда. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил федеральное Правительство и отдельно председателя Михаила Мишустина за поддержку инициативы Мурманской области по введению компенсации затрат за проезд на автомобиле к месту отдыха и обратно для пенсионеров, живущих на Крайнем Севере.

- Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с федеральным Минсоцом и Татьяной Голиковой, зная, как щепетильна тема для наших северян. Только в 2020 году более 750 наших граждан подали иски по вопросам возмещения стоимости, и каждый из них был выигран. Но компенсация не соответствовала реальным расходам за бензин, – отметил глава региона. – Я очень признателен, что теперь они уравнены в правах и будут получать возмещение денег вне зависимости от используемого вида транспорта.

Для возмещения расходов неработающим пенсионерам нужно обратиться с заявлением в отделение Пенсионного фонда.

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