Момент столкновения автобуса с машиной в Апатитах попал на видео

Днем 30 августа в Апатитах произошло ДТП с участием общественного транспорта. Фото: Скриншот видео / vk.com/murmansk_crash
Днем 30 августа в Апатитах произошло ДТП с участием общественного транспорта.
На пересечении улиц Победы и Бредова дорогу не поделили автобус и машина. Момент столкновения записала уличная камера видеонаблюдения. Видео показало, что легковушка пыталась проскочить перекресток на красный свет.
"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в УГИБДД по Мурманской области.
Напомним: на Кольском проспекте в Мурманске под колесами машины погиб пешеход, перебегавший дорогу в неположенном месте.
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