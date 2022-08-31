На проспекте Кольском в Мурманске машина насмерть сбила пешехода

Сбитый пешеход погиб на месте. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 30 августа на Кольском проспекте в Мурманске произошла смертельная авария. 32-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте от автоцентров к бару "Слегка не замужем".

Водитель Renault Sandero, спускавшийся от улицы Кооперативной к улице Беринга, не успел затормозить перед пешеходом и сбил его.

- От полученных травм мужчина скончался до прибытия скорой медицинской помощи. По результатам освидетельствования, водитель трезв, - сообщил официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Напомним: на автоподъезде к Апатитам произошло ДТП с участием мотоциклиста. 33-летний мужчина вылетел с проезжей части и оказался в кювете.

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