400 млрд инвестиций и 20 тысяч рабочих мест. На какой стадии сейчас находится газификация Мурманской области

Андрей Чибис и Алексей Миллер обсудили газификацию Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

30 августа в Санкт-Петербурге состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, на которой обсуждали газификацию региона. Ранее уход Заполярья от мазутозависимости поддержал президент Владимир Путин.

Во время общения стало известно, что «Газпром» приступает к проектированию газификации.

- Это важный приоритет для развития Мурманской области. Реализация этого проекта даст новый толчок для развития экономики, запустит глубокую переработку добываемых природных ресурсов и позволит сократить расходы людей на отопление, - сообщил Андрей Чибис.

Переход с мазута на газ поможет привлечь около 400 миллиардов рублей инвестиций и создать 20 тысяч новых рабочих мест. Также коммунальные платежи северян снизятся на 20%.

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