Житель Апатитов сломал знакомому челюсть во время застолья

Апатитчанину грозит до трех лет лишения свободы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
32-летний апатитчанин находится под подпиской о невыезде за то, что из-за его действий госпитализировали другого мужчину.
Северяне вместе выпивали, во время застолья разговор перерос в ссоры. Тогда обвиняемый решил закончить конфликт дракой и ударил 35-летнего знакомого ногой в лицо, сломав ему челюсть. Врачи оценили травму как вред здоровью средней тяжести.
- Нападавшим оказался безработный 32-летний житель Апатитов, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Свой поступок он объяснил алкогольным опьянением, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.
Апатитчанину грозит до трех лет лишения свободы.
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