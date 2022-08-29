Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 августа 2022 14:42

Житель Апатитов сломал знакомому челюсть во время застолья

Мужчина объяснил свой поступок тем, что слишком много выпил
Ника СВЕТЛОВА
Апатитчанину грозит до трех лет лишения свободы.

Апатитчанину грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летний апатитчанин находится под подпиской о невыезде за то, что из-за его действий госпитализировали другого мужчину.

Северяне вместе выпивали, во время застолья разговор перерос в ссоры. Тогда обвиняемый решил закончить конфликт дракой и ударил 35-летнего знакомого ногой в лицо, сломав ему челюсть. Врачи оценили травму как вред здоровью средней тяжести.

- Нападавшим оказался безработный 32-летний житель Апатитов, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Свой поступок он объяснил алкогольным опьянением, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Апатитчанину грозит до трех лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые рассказали главную ошибку при встрече с медведем. Сотрудники заповедника в Мурманской области рассказали о худшем способе спасения от медведя (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru