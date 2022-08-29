Житель Апатитов сломал знакомому челюсть во время застолья

Апатитчанину грозит до трех лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летний апатитчанин находится под подпиской о невыезде за то, что из-за его действий госпитализировали другого мужчину.

Северяне вместе выпивали, во время застолья разговор перерос в ссоры. Тогда обвиняемый решил закончить конфликт дракой и ударил 35-летнего знакомого ногой в лицо, сломав ему челюсть. Врачи оценили травму как вред здоровью средней тяжести.

- Нападавшим оказался безработный 32-летний житель Апатитов, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Свой поступок он объяснил алкогольным опьянением, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Апатитчанину грозит до трех лет лишения свободы.

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