В Мурманской области за минувшие выходные помощь спасателей потребовалась 18 раз

При пожарах никто не пострадал. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие выходные в Мурманской области помощь пожарно-спасательных подразделений потребовалась 18 раз - столько они выезжали по тревоге.

Из них три выезда были на места ДТП, в которых пострадал один человек.

- На возгорания спасатели выезжали 15 раз. Пожары были на разных объектах: горел мусор на площадке для сбора ТБО и в мусорокамере, хозпостройки и автомобиль, произошло короткое замыкание, подгорание пищи, случился пожар на крыше неэксплуатируемого здания, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

При пожарах никто не пострадал.

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