"Нейромонах Феофан" на фестивале в Мончегорске: "Мы могли провести концерт на льдине"

Музыканты отметили, что любят выступать на фестивалях. Фото: Антон ЗАБИРОВ

27 и 28 августа в Мончегорске прошел фестиваль Imandra Viking Fest, хедлайнерами которого стали группы "Нейроманах Феофан" и "Эпидемия".

- Фестиваль прекрасный! Слушатель, конечно, сначала суровый был, северный, но потом все стали веселиться, - рассказали журналистам участники проекта "Нейромонах Феофан". – Давно мечтали оказаться за Полярным кругом, и с удовольствием собрались, прилетели и отыграли. Успели погулять. Хотелось бы еще на рыбалочку. Север впечатлил и надеемся, что на что-то вдохновил.

Музыканты отметили, что любят выступать на фестивалях, потому что концерт под открытым небом может собрать много зрителей и дает им возможность повеселиться, покружить в хороводах, прыгать, танцевать и не сдерживать себя.

- Может, на льдине бы когда выступили, - улыбаясь, отметили хедлайнеры на вопрос, на какой необычной площадке хотели бы сыграть.

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