В Мурманск завезли 95 килограммов зараженного подсолнечника

Наличие заражения подтвердила гербологическая экспертиза Ленинградской МВЛ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили три партии подсолнечника, зараженные семенами карантинного сорного растения - амброзии полыннолистной.

- Сорняк нашли на складах индивидуальных предпринимателей Мурманска в партиях продовольственного подсолнечника из Краснодарского края и Ростовской области общим весом 95 килограммов, - сообщили в ведомстве.

Наличие заражения подтвердила гербологическая экспертиза Ленинградской МВЛ.

Амброзия полыннолистная буквально высасывает из почвы воду и минеральные вещества, иссушает и истощает почву, затеняет культурные растения, вытесняя их с полей и пастбищ. Она распространяется с плодами-семянками, которые могут быть завезены с семенным и продовольственным материалом, почвой, засоренными отходами, на шерсти животных, на колесах транспортных средств.

Если сорняк обнаружен в партиях продукции, то нужно немедленно известить об этом федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

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