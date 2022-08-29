В Мурманской области столкнулись Renault и Lexus, пострадал один человек

В аварии получил травмы водитель автомобиля Renault. Фото: vk.com/murmansk_dtp

28 августа на трассе Р-21 "Кола" произошло ДТП с пострадавшим. У поворота на Кицу столкнулись два автомобиля.

- В 15.20 на 1351 километре автодороги водитель Renault, двигаясь со стороны Мурманска в направлении Санкт-Петербурга, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lexus с прицепом, который двигался в Мурманск, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

В аварии получил травмы водитель автомобиля Renault.

Напомним: в Мурманской области пострадал в ДТП водитель грузовика. На месте происшествия работали экстренные службы.

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