В Мурманске возле школы стая агрессивных собак нападает на людей

Жители Мурманска жалуются на агрессивных собак, которые бегают в Первомайском округе города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Мурманска жалуются на агрессивных собак, которые бегают в Первомайском округе города.

- Поступила информация о нападении собак на одном из эко-маршрутов у сопки в районе улицы Достоевского, - сообщил руководитель ЦУР Мурманской области Алексей Медведев.

Как рассказал "КП"-Мурманск" руководитель Мурманской региональной общественной организации "За безопасность окружающей среды" Павел Петрин, стая бегает рядом с родником у гимназии №10 и школы №27, именно от него хотят проложить новую экотропу до горы Горелой. Но пешие прогулки могут быть небезопасны, также собаки могут напасть на учеников гимназии и школы. На сопке были замечены как минимум три агрессивных животных.

Губернатор Андрей Чибис поручил главам муниципалитетов активизировать работу с безнадзорными животными и не ждать подобных сигналов, а действовать на предупреждение.

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